Telefon alımında yeni dönem: Artık ödemeler böyle olacak

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımlarında tüketici kredisi ve taksit sınırlamalarıyla ilgili düzenlemelere yenilikler getirdi. İşte yeni kurallar:

Fiyatı 20 bin lira altındaki telefonlar için tüketici kredilerinde 12 ay vade imkanı tanındı.

Fiyatı 20 bin lira üzerindeki telefonlar için vade sınırı üç ay olarak belirlendi.

Yenilenmiş telefonlar için ise; fiyatı 25 bin lira altındaysa 12 ay, 25 bin liranın üzerindeyse üç ay vade uygulanacak.

YENİLENMİŞ ÜRÜN AYRIMI KALDIRILDI

Mevcut durumda yenilenmiş cep telefonlarına kredi kartı ile 12 ay taksit yapılabilirken, sıfır veya ikinci el (yenilenmiş olmayan) telefonlara taksit uygulanmamaktaydı.

Ancak yeni düzenlemede, tüketici kredileri için yenilenmiş ürün ayrımı kaldırıldı.

Bu değişiklikler, özellikle cep telefonu alımlarında yenilenmiş ürünlere olan talebi artırabilir ve daha geniş bir tüketici kitlesine ödeme kolaylığı sağlayabilir.