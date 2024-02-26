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Telefondan fal baktıranlar yandı! Bakın ne yapıyorlar…

Telefondan fal baktıranlar yandı! Bakın ne yapıyorlar… Fal uygulamaları, birçoğumuzun keyif alarak kullandığı eğlenceli bir aktivite gibi görünebilir. Ancak, son dönemlerde yapılan incelemeler, bu uygulamalarda beklenmedik bir güvenlik açığını gün yüzüne çıkardı.