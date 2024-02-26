Telefondan fal baktıranlar yandı! Bakın ne yapıyorlar…

Kahve falı bakan uygulamalar son dönemde popülerlik kazanırken, bu uygulamaların güvenlik açıkları ve kullanıcı bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilme riski gündeme geldi.
Dijital güvenlik uzmanları, bu duruma dikkat çekerek, kullanıcıların kişisel bilgilerini sınırlı tutmaları ve gerekli izinleri vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Birçok kullanıcı, haberleri olmadan bu uygulamalara üyeliklerinin yapıldığını ve ödeme yapmalarına rağmen hizmet alamadıklarını bildirdi.
Bazı uygulamaların kullanıcıların kişisel bilgilerine ve fotoğraf arşivlerine tam erişim talep ettiği ortaya çıktı.
Kişisel ve finansal bilgilere dikkat!
Kullanıcıların özellikle kişisel ve finansal bilgilerini paylaşırken dikkatli olmaları gerektiği vurgulanırken, gizlilik ve güvenlik önlemlerine uyulması gerektiği belirtildi.
Bu uygulamaların kullanımında dikkatli olunması ve güvenlik bilincinin ön planda tutulması, kişisel bilgilerin korunması açısından önem taşıyor.