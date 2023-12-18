Temayül ne demek? Temayül yoklaması nedir, nasıl yapılır?

31 Mart'a geri sayım başladı...
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla, siyasi partiler de seçim çalışmalarını hızlandırdı.
Seçim çalışmalarından biri de adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili temayül yoklaması yapılması.
Oy kullanacak olan vatandaşların merak konusu olan temayül araştırılıyor.
Temayül ne demek, temayül yoklaması nasıl yapılır?
Temayül kelimesi anlamı ve nasıl yapıldığı detaylarıyla haberimizde...
Temayül ne demek?
TDK'da yer alan 'temayül' kelimesinin anlamı "meyletme, eğilim, yönseme" olarak geçmektedir.
Temayül yoklaması nasıl yapılır?
Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şeklidir.
Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.