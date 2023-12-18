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Temayül ne demek? Temayül yoklaması nedir, nasıl yapılır?

Temayül ne demek? Temayül yoklaması nedir, nasıl yapılır? Seçimlere ilişkin gündeme gelen "temayül" kelimesi, temayül yoklaması olarak merak konusu oldu. Peki, temayül ne demek? Temayül yoklaması nedir ve nasıl yapılır? İşte detaylar...