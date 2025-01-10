Teneşir nedir? Teneşirin anlamı nedir?

Hüseyin Topuz

Teneşir, islam kültüründe ve özellikle Türk toplumunda, vefat eden kişinin cenaze işlemleri sırasında kullanılan bir yüzeydir.

Teneşir, cenaze yıkama işlemi sırasında, ölünün üzerine yatırıldığı düz bir yüzeydir.

Teneşir, vefat eden kişinin dini kurallara uygun şekilde yıkanması sırasında kullanılır.

Bu işlem, kişinin ahiret hayatına temiz bir şekilde uğurlanmasını sağlamak amacıyla yapılır.

Bu bağlamda teneşir, hem dini hem de kültürel bir unsur olarak toplumda yer edinmiştir.

Günümüzde "teneşir" kelimesi, bazen mecazen ölümle veya sonrasıyla ilgili durumları ifade etmek için de kullanılır.

Örneğin, "Teneşire yatırılmak" tabiri, bir kişinin öldüğünü belirtmek için kullanılan bir deyimdir.