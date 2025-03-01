Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekat?

Hüseyin Topuz

Ramazan ayının en güzel ibadetlerinden biri olan teravih namazı, Müslümanlar için manevi huzur ve bereket kaynağıdır.

Yatsı namazından sonra kılınan bu namaz, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) sünneti olup, cemaatle kılındığında birlik ve beraberliği pekiştirir.

Ramazan gecelerini ibadetle değerlendirmek isteyenler için büyük bir fırsat olan teravih namazı, kılınışı ve rekat sayısı bakımından merak edilen konular arasındadır.

Peki, teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte detaylar...

Teravih Namazı Kaç Rekat?

Teravih namazı genellikle 20 rekat olarak kılınır. Ancak 8 rekat kılmak da mümkündür.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

Teravih namazı ikili veya dörtlü rekatlar halinde kılınabilir. En yaygın uygulama şu şekildedir:

2'şer rekat şeklinde: 10 selam vererek 20 rekat tamamlanır.

4'er rekat şeklinde: 5 selam vererek 20 rekat tamamlanır.

Her 4 rekattan sonra kısa bir mola (tesbihat veya dua) verilebilir.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.

Teravih Namazı Kılınışı (2 Rekatlık Örnek):

- Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

- Tekbir alınır ve namaza başlanır.

- Fatiha ve bir sure okunur, rükû ve secde yapılır (1. rekat tamamlanır).

- İkinci rekat aynı şekilde kılınır, sonra oturup tahiyyat duası okunur ve selam verilir.

- Bu şekilde 20 rekat tamamlanır.

Teravih namazı, Ramazan ayına özel bir ibadet olduğu için mümkün olduğunca cemaatle kılınması önerilir.