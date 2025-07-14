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Tesbih çekerken sayılar neye göre belirlenir?

Tesbih çekmek, İslam kültüründe sıkça uygulanan ibadetlerden biridir. Ancak tesbihte geçen sayıların neye göre belirlendiği pek çok kişi tarafından merak edilir. İşte tesbih çekerken sayıların anlamı ve dayandığı kaynaklar...

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 16:37
Tesbih çekerken sayılar neye göre belirlenir?

Tesbih çekmek, İslam kültüründe önemli bir ibadet alışkanlığı olarak öne çıkar.

Özellikle namaz sonrasında ya da zikir anlarında sıkça kullanılan tesbihler, belirli sayılarla çekilir.

Peki, bu sayıların bir anlamı var mı? Tesbih çekerken hangi sayı neden tercih edilir?

Geleneksel tesbihler genellikle 33, 99 veya 100 taneli olarak tasarlanır. Bu sayılar, özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tavsiye ettiği dualar ve zikir adetlerine dayanmaktadır.

Örneğin, namaz sonrası "Sübhanallah", "Elhamdülillah" ve "Allahu Ekber" dualarının her biri 33’er kez okunur; bu da 99 sayısına denk gelir.

Ayrıca bazı zikirler, tarikatlar veya kişisel niyetler doğrultusunda 11, 41, 1000 gibi farklı sayılarla da yapılabilir.

Sayının belirlenmesinde niyet, dini kaynaklar ve geleneksel uygulamalar etkili olur.

Kısacası, tesbih çekerken sayıların belirlenmesi rastgele değil; dini referanslar ve manevi anlamlara dayanır.

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