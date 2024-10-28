Tesettürlü kadınlar saçına sürüyor; Hava almayan saçlar ipek gibi oluyor...

Yağmur Dinç

Tesettürlü kadınların gün boyunca saçları başörtüsü içinde ve bone nedeniyle hava almıyor. Saçlara düzenli bakım uygulanmadığında ise kepek, deri dökülmesi, kaşıntı ve kuruluk gibi sorunlar çıkıyor. Aynı zamanda saçlar parlak ve canlı görüntüsünü yitiriyor.

Özellikle yeni kapanan kadınlar, saçlarındaki bu sorunu daha sık yaşıyor.

Tesettürlüler için saç bakımı, daha hassas bir konu. Bu sebeple uygulanacak birkaç bakım yöntemini herkes bilmek istiyor.

Hava almayan saçlar için mucizevi bakım ipuçları haberimizde...

TESETTÜRLÜ SAÇ BAKIMI İPUÇLARI

1- Saçlarınızı yıkadıktan hemen sonra başörtüsü kullanmamaya dikkat edin.

2- Gün içinde fırsat buldukça saçınızı tarayın ve kan akışını hızlandırın.

3- Haftada 1 kez saç diplerinin hava alması için de genellikle karbonat maskesi yapın.

4- Kullandığınız bonenin saçı çizmeyen kaliteli bir kumaştan üretilmiş olmasına özen göster

5- Saçların nemini ve esnekliğini kazanabilmesi için düzenli olarak hindistan cevizi yağı, argan yağı ve bal karışımı uygulaması yapılması önerilmektedir. Argan yağı saç diplerinde onarım etkisi oluştururken, hindistan cevizi yağı saçların nemini korumaktadır.