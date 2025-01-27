Tesisatçı çağırmadan önce bunu deneyin: Tıkalı gideri anında açıyor

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Tıkalı giderler, günlük yaşamda sık karşılaşılan can sıkıcı problemlerden biri.

Çoğu kişi bu tür durumlarda hemen bir tesisatçı çağırmayı düşünse de, evdeki basit malzemelerle bu sorunu çözebilirsiniz. Üstelik hem hızlı hem de ekonomik bir şekilde.

Evde bulunabilecek birkaç malzeme ile gider tıkanıklığından kurtulabilirsiniz.

İşte, mutfağınızda ya da banyonuzda oluşan tıkanıklıkları gidermek için uygulayabileceğiniz basit yöntem:

TIKALI GİDERİ AÇMA YÖNTEMİ

Giderin içine birkaç damla bulaşık deterjanı dökün. Ardından kaynar suyu yavaşça üzerine ekleyin. Bu işlem, özellikle yağ birikintilerini eritmede oldukça etkilidir.

Lavabo giderinin tam ortasına bir miktar karbonat dökün. Eğer gider açıklığı küçükse, bir huni yardımıyla bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Bir su bardağı beyaz sirkeyi karbonatın üzerine yavaş yavaş dökün. Bu sırada giderden gelen köpürme sesini duyabilirsiniz. Endişelenmeyin; bu, karbonat ve sirkenin kimyasal tepkimeye girerek tıkanıklığı çözmeye başladığını gösterir.

Köpürme durduktan sonra yaklaşık 10 dakika bekleyin. Ardından kaynattığınız suyu tekrar giderin içine dökün. Eğer suyun akışı düzeldiyse, işleminiz başarıyla tamamlanmıştır. Gider tamamen temizlenene kadar sıcak suyu bir süre daha akıtabilirsiniz.

Bu yöntem genellikle tıkanıklıkları çözmede oldukça etkilidir. Ancak giderdeki problem büyükse, bir tesisatçıdan yardım almanız gerekebilir.