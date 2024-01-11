Tiktok’tan vekillere şaşırtan cevaplar! "Müstehcen içeriklere..." Son günlerde müstehcen yayınlara izin verme ile gündemde olan Titok’tan şaşırtan açıklamalar geldi. Milletvekillerinin sorularını böyle yanıtladılar…

ensonhaber.com

Sosyal medya platformu olan Tiktok, müstehcen yayınlara izin vermesi ile gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Bunun üzerine Tiktok yetkilileri TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na davet edildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na katılan Tiktok heyeti Milletvekilleri tarafından yöneltilen soruları yanıtladı. Ayrıca Tiktok heyetinin bazı sorulara verdiği yazılı cevaplar Meclis’e gönderildi.

Tiktok yetkililerine yöneltilen, yetişkin olmayan kullanıcıların cinsellik içeren içeriklere erişimi konusundaki soruya yetkililer, "TikTok Topluluk Kuralları çıplaklığa, pornografiye veya müstehcen içeriğe platformumuzda tavizsiz izin vermediğimiz konusunda açık ve nettir" cevabı geldi.

İçerikleri bildirin…

Ayrıca TikTok yetkilileri bir konunun daha altını çizdi. Yetkililer; ateşli ve patlayıcı silahların ticaretine veya bunları güvenli veya uygun olmayan bir ortamda kullanma eylemlerinin gösterildiği veya teşvik edildiği içeriklere izin verilmediğini de aktardı. Platformdaki içerikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin silahları, mevzileri veya operasyonel konumları sergileniyorsa kanunlara uygun şekilde işlem yapabilmesi için 'içerikleri bildirin' çağrısında bulundu.