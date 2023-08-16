Tırım tırım altın arıyorlar! Küreğini alan oraya koştu; Belediye açıkladı! Tarihi bölgeleri hedefi haline getiren defineciler altın arayışlarını sürdürüyor. Son olarak İkizdere'de bilim insanları tarafından yapılan arkeoloji kazılarını gözüne kestiren defineciler, vatandaşı çileden çıkarttı.

DHA

Rize'de 2022 yılının Eylül ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle başlayan kazılar, serveti gün yüzüne çıkardı.

İkizdere ilçesinde başlayıp, Çamlıhemşin ve Hemşin ilçelerinde devam edecek olan arkeolojik yüzey çalışmalarında, kale kalıntıları, yerleşim yerleri ve bölgede Bozkır kavimlerine ait olduğu düşünülen 3 bin yıl öncesine ait kaya resimleri bulundu.

Bölgede sık orman dokusu içinde 4 metre uzunluğundaki kayalara boyama yöntemiyle işlenmiş, 4 silahsız atlı tasvirlere ve Türk toplumunun önemli simgelerinden olan kaya üzerine resmedilmiş hayat ağacı sembollerine ulaşıldı.

Defineciler akın etti

Bilim insanlarının keşfettiği mağara resimleri ile eski yerleşim yerlerine ait bilgilerin gizli tutulduğu bölgede, defineciler izinsiz kazı yaparken yakalandı.

9 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Çağrankaya Yaylası'nda bir kişi, sabah saatlerinde iş makinesi ile bir grup kişinin kazı yaptığını görüp, belediye başkanına bilgi verdi.

Başkanın ihbarıyla adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler bir grubun izinsiz kazı yaptığını tespit edip, yasal işlem başlattı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, yerleşim yerlerinde sadece çanak çömlek olduğunu açıkladı.

"İlk kez rastladık"

Olayın gidişatını aktaran Başkan Karagöz, "Bir sabah vatandaşımız Çağrankaya Yaylası'nda yürüyüş yaparken bir tane iş makinesi ile vatandaşların kazı yaptığını görüyor. Ekipler de izinsiz kazı yapanları yakalayıp haklarında adli süreç başlattı. Ben hocalarıma sorduğumda, 'Burada bir hazine yok, bir altın küpü bulamazlar. Burada olanların parasal bir değeri yok, kültürel bir değeri var. Onlar da bir işlerine yaramayacak' dediler. Münferit olarak daha önce duyduk ama ilk kez bir define olayına rastladık. İşin açıkçası ben de şaşırdım." ifadelerini kullandı.

"Altın falan yok"

Bölge sakinlerine uyarılarda bulunan belediye başkanı "Böyle şeylere yeltenmeyin" sözlerini kullandı. Halk arasında çıkan altın söylentilerine karşı ise, "Burada kamyonla altın filan yok. İnsanlar meraktan dolayı geliyor. Uzmanlar burada çanak, çömlek ve çeşitli yaşam kalıntıları olduğunu söylüyor. Kaya resmi kimin ne işine yarar ki, kayayı mı söküp götüreceksin? O kaya yerinde değerli." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.