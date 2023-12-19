Tiryakilere kötü haber! Yeni yıl sigara fiyatlarına zamla geliyor! İşte zamlı fiyatlar... Yeni yıl ile birlikte sigara fiyatlarına yeni zamlar yolda. Yılbaşından sonra bir paket sigaradan alınan ÖTV tutarı 42,96 lira olacak. İşte yeni zamla birlikte sigara fiyatları…

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Yılbaşının ardından sigara fiyatlarına yönelik yeni bir ÖTV zammı yapılacak. Bu yapılacak olan ÖTV zammı ile birlikte sigaradan alınan tutar 42,96 liraya yükselecek.

Yüzde 20’ye yükselen KDV tutarı ile birlikte üreticinin hiçbir maliyeti yansıtmaması satış yapması halinde en ucuz sigara 51,5 liraya yükselecek. Üreticinin maliyetini yansıtması durumunda ise bir paket sigaranın fiyatının 60-65 lirayı aşması bekleniyor.

3 ayrı vergi var…

Sigaradan toplamda 3 ayrı vergi alınıyor. Bu vergileri ele alacak olursak ilk olarak uygulanan vergi asgari maktu vergisi, dal başına ücreti şu anda 1,1114 lira paket başı ise 22,22 lira şeklinde uygulanıyor.

Diğer bir vergi ise matbu vergisi, paket başına bu vergi ile tüketiciden 1,1043 lira alınıyor.

Son olarak ise nispi vergisi, bu vergide yüzde 63 olarak uygulanıyor.

ÖTV tavan yapacak…

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV tutarı yasa gereği altı ayda bir şeklinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜTE) kadar artıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana yüzde 14 artış gösteren ÜTE yılın son altı ayını ise yüzde 16 artış oranıyla tamamlaması bekleniyor.

Böylece paket başına uygulanan asgari maktu 25,78 liraya yükselirken maktu vergisi ise 1,28 liraya yükselecek.

Böylelikle bir paket sigaradan alınan ÖTV en az 27 lira 6 kuruş olacak. Ayrıca, sigara vergisinde rakamın satış fiyatın yüzde 63’ünden az olmaması da gerekli. Böylelikle sigaradan aşınacak ÖTV 42,96 lira olacak.

60-65 TL’yi aşacak…

KDV’nin yüzde 20’ye yükselmesi dikkate alındığında 1 paket sigara fiyatının en az 51,5 liraya satılması bekleniyor. Sigara maliyetleri de hesaba eklendiğinde fiyatların 60-65 TL’yi aşması bekleniyor.