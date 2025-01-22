TOKİ duyurdu: 6 bin TL’si olan ev sahibi oluyor

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin 81 ilinde uygun fiyatlı konut projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Özellikle büyükşehirlerde gerçekleştirilen bu projeler milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ederken TOKİ tarafından yapılan son duyuru dikkat çekti.

TOKİ, Gaziantep Yavuzeli Cingife Mahallesi’nde inşa edilecek projede toplam 392 konut ve 1 adet ticari alan satışa sunulacağının duyurusunu gerçekleştirdi.

Söz konusu proje kapsamında, 11 adet 2+1 ve 185 adet 3+1 dairenin uygun ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacağı belirtildi.

6 bin 693 TL’Sİ OLAN EV SAHİBİ OLUYOR

Yapılan duyuru kapsamında en düşük fiyatlı 3+1 dairenin peşinatı 178.503,61 TL olarak belirlenirken, 240 ay vade seçeneğiyle aylık taksit tutarı 6.693,89 TL olarak duyuruldu.

En uygun 2+1 dairelerin ise 155.003,49 TL peşinat ve aylık 5.812,63 TL taksitlerle satışa sunulacağı ifade edildi.

Uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise başvuru tarihlerini merak ediyor. TOKİ tarafından açıkladığı bilgilere göre, konutlar için başvurular 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlenirken, işlemler Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden gerçekleştirilebilecek.