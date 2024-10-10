Toplayan yaşadı! Üreticinin yeni gelir kapısı oldu: Yaprağı ayrı tohumu ayrı kazandırıyor....

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Çay üreticileri için yeşil çay hasadında son günler yaşanıyorken bahçe sahipleri bu kez yapraklar için değil tohumlar için bahçelere girdi.

Rize’de çay üreticileri için yeni bir gelir kapısı olan çay tohumu en az çay yaprakları kadar kazandırıyor.

Kilogram fiyatının tespiti için başvurularını yapan çay üreticileri bahçelerden bin bir emekle topladıkları çay tohumlarının kilogramı için 12 ila 14 lira arasında fiyat talep ediyorlar.

TOHUMU DA PARA EDİYOR...

Çay hasadının bitmesinin ardından bahçelerde çay bitkilerinin üzerinde beliren tohumlar üretici için yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Yeni bahçelerin ekiminde kullanılabilecek bu tohumların kilogram fiyatı için en az 12 ila 14 lira arasında beklentisi olan üreticiler en az çay yapraklarından kazandıkları kadar tohumundan da kazanmayı umuyorlar.