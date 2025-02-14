Toplu taşıma kullananlara kötü haber: O seferler 1 ay hizmet veremeyecek

İstanbul’da toplu taşıma kullananlara kötü haber geldi.
Ordu Caddesi’nde devam eden yayalaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları nedeniyle toplu taşımada geçici bir değişiklik yapılacak.
Metro İstanbul’un duyurusuna göre, Aksaray durağından Kabataş yönüne giden tramvay peronu 16 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında hizmet veremeyecek.
İstanbul’da toplu taşıma kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahların kullanılması tavsiye ediliyor.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Bu süreçte alternatif güzergahlar da belirlendi. Yenikapı-Atatürk Havalimanı (M1A), Yenikapı-Kirazlı (M1B), Halkalı-Gebze Marmaray (B1) ve Sirkeci-Kazlıçeşme (T6) hatlarını kullanmak isteyen yolcular, Yusufpaşa istasyonunda aktarma yapabilecek.
Öte yandan, Yenikapı-Hacıosman (M2) metro hattına geçiş yapmak isteyenler ise Laleli-İstanbul Üniversitesi istasyonunu kullanmak zorunda olacak.