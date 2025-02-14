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Toplu taşıma kullananlara kötü haber: O seferler 1 ay hizmet veremeyecek

Toplu taşıma kullananlara kötü haber: O seferler 1 ay hizmet veremeyecek Metro İstanbul, kentin en yoğun hatlarından birinde belirli istasyonlara yapılan seferlerin 1 ay boyunca durdurulacağını duyurdu. 16 Şubat’ta başlayacak olan ulaşım kesintisi, 15 Mart’a kadar devam edecek.