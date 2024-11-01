Toplu taşımaya yeni zam geldi! İşte, yeni ücretler...

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Milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu ulaşıma İzmir’de zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine gerçekleştirilen zam sonrası yeni tarife fiyatları belli oldu.

Şehir içi ulaşımın düzenlenmesi, trafik yönetimi, toplu taşıma hizmetlerinin planlanması gibi konularda kararlar alan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından zam kararı 1 Kasım 2024 itibari ile onaylandı.

Toplu ulaşım araçlarına uygulanacak zam oranı ise yüzde 17 olarak belirlendi. Söz konusu zam 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

YENİ ULAŞIM TARİFELERİ

UKOME’nin toplantısında kabul edilen yüzde 17’lik zam sonrasında, tam bilet ücreti 17,50 TL'den 20 TL'ye, öğrenci biletleri ise 7,5 TL'den 8,78 TL'ye yükseldi.