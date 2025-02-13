Toplu taşımaya yeni zam! İşte güncel zamlı tam ve öğrenci bilet fiyatları

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Türkiye genelinde artan maliyetler, birçok şehirde olduğu gibi Şanlıurfa ve Aydın'da da toplu taşıma ücretlerine zam getirdi.

Yetkililer, yakıt ve işletme maliyetlerindeki yükselişin bu zam kararında etkili olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise artan ulaşım ücretlerine tepki gösterdi.

Peki, öğrenci, tam bilet ve abonman ücretleri nasıl değişti? İşte detaylar…

ŞANLIURFA’DA ULAŞIMA ZAM

Şanlıurfa’da toplu taşıma ücretlerine %25 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısında alınan kararla, şehir içi ulaşımda yeni fiyatlar belirlenirken, yolcular zamlı tarifeye geçti.

Tam bilet ücreti 14 TL’den 17,5 TL’ye, öğrenci bileti ise 8 TL’den 10 TL’ye yükseldi.

AYDIN'DA DA FİYATLAR DEĞİŞTİ

Aydın’da toplu taşıma ücretlerine %25 zam yapıldı. Aydın Şoförler Odası ve UKOME’nin talebi doğrultusunda alınan kararla, taksi, minibüs ve servis ücretleri yeni tarifeye geçti.

Toplu taşıma ücreti 20 TL’den 25 TL’ye yükselirken, ilçeler arası minibüslerde de benzer oranlarda fiyat artışı oldu.