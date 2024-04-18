Toroslar da yetişiyor, doğada nadir bulunuyor! İşte, kilosu 600 lira olan bin derde deva o sebze… Doğada her ne kadar nadir bulunuyor olsa da Torosların gözdesi olan bu bitki yiyene adeta şifa dağıtıyor. Kilosu 600 liradan satılan mucize bitki bakın neymiş ve nelere iyi geliyormuş…

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Doğada yetişen hemen her bitki sağlığımız için birçok fayda sağlıyor. Sağlığımız için bu denli faydalı bitkiler sunan doğada yetişen o bitki hem oldukça nadir yetişiyor hem de şifa dağıtıyor.

Antalya’nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölge halkının “göbek” adını verdiği o sebze kilosu 600 liradan satışa çıkıyor.

Toroslarda yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan bu sebze bölge halkı için adeta bir gelir kapısı olmuş durumda. Nisan ayı ortalarına doğru toplanmaya başlayan halk arasında “göbek” denilen “kuzugöbeği mantarı” hasadı havaların yağışlı olduğu dönemlerde mayıs sonlarına kadar sürüyor.

Tazesi 600 kurusu 5 bin lira...

Bahar dönemlerinde oldukça fazla yağış alan Akseki bölgesinde yetişen kuzugöbeği mantarlarının taze hali 600 liraya kadar ulaşırken kurusunun fiyatı ise 5 bin liralara kadar ulaşıyor.

Bu denli pahalı olmasına karşın sağlığımız için birçok fayda içeren bu mantar özellikle de mide ve bağırsak hastalıklarının tedavi sürecinde oldukça etkili olabiliyor.

B1, B2, B3, C vitaminlerini ve kalsiyum, sodyum, çinko, potasyum minerallerini bolca içerir. 1 tane kuzugöbeği mantarı neredeyse 1 kilogram etin taşıdığı proteine eşit miktarda protein içerir.

Göz sağlığından kalbe her derde deva...

Kuzugöbeği mantarı içerdiği yüksek miktarda B2 vitamini sayesinde göz sağlığı içinde oldukça fayda sağlayan bir besin kaynağıdır.

Karaciğer ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkiye sahiptir. Aynı zamanda karaciğer enzimlerinin yenilenmesine de yardımcı olur.

Ayrıca kan şekerini üzerinde oldukça etkili olan bu mantar çeşidi kan şekerini dengelemede sorun yaşayan kişilerin de tüketebileceği bir besindir. Kuzugöbeği mantarı, demir eksikliği sorunu olanlar için de tedavi edici özelliğe sahip.

Aynı zamanda bir antioksidan olan selenyum maddesi içeriği yüksek olduğu için prostat kanserine karşı olumlu etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir.