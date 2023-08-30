Trabzonspor'un yeni forvet adayı Süper Lig'i sallayacak! Icardi, Dzeko ve Aboubakar'a rakip olacak! Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Kamerunlu forvet oyuncusu Jean-Pierre Nsame bordo mavili taraftarları heyecanlandırıyor. İşte transferin son durumu..

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Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, sezon öncesi hazırlık kampında büyük bir sakatlık yaşamış ve başarılı Hırvat futbolcunun yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Mislav Orsic uzun süre takımla olamayacağı için bordo mavililer yeni bir forvet arayışına girdi.

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Young Boys forması giyen Jean-Pierre Nsame ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Trabzonsor Jean-Pierre Nsame'yi renklerine bağlamak istiyor.

Futbol kariyerine 2011/2012 sezonunda Fransa'nın Angers takımıyla başlayan Jean-Pierre Nsame Amiens, Angers 2, Servette, Young Boys ve Venezia takımlarında forma giydi.

Geçen sezon Young Boys forması ile 42 maça çıkan Jean-Pierre Nsame 27 gole imza attı.

Jean-Pierre Nsame, Young Boys forması ile 6 kez gol krallığı başarısı elde etti.

30 yaşında olan Kamerunlu futbolcu kulüp kariyerinde çıktığı 336 maçta 173 gole imza attı. Jean-Pierre Nsame, Kamerun milli takımının formasını ise 4 kez giydi.

Trabzonspor'un Jean-Pierre Nsame transferi için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Transfer iddialarının ardından sosyal medyada konu hakkında paylaşım yapan futbolseverler Jean-Pierre Nsame'nin Mauro Icardi, Edin Dzeko ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle gol krallığı yarışında olabileceğine inanıyor.

Transfer görüşmelerinin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.