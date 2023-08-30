Trabzonspor'un yeni forvet adayı Süper Lig'i sallayacak! Icardi, Dzeko ve Aboubakar'a rakip olacak!

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, sezon öncesi hazırlık kampında büyük bir sakatlık yaşamış ve başarılı Hırvat futbolcunun yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Mislav Orsic uzun süre takımla olamayacağı için bordo mavililer yeni bir forvet arayışına girdi.
Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Young Boys forması giyen Jean-Pierre Nsame ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Trabzonsor Jean-Pierre Nsame'yi renklerine bağlamak istiyor.
Futbol kariyerine 2011/2012 sezonunda Fransa'nın Angers takımıyla başlayan Jean-Pierre Nsame Amiens, Angers 2, Servette, Young Boys ve Venezia takımlarında forma giydi.
Geçen sezon Young Boys forması ile 42 maça çıkan Jean-Pierre Nsame 27 gole imza attı.
Jean-Pierre Nsame, Young Boys forması ile 6 kez gol krallığı başarısı elde etti.
30 yaşında olan Kamerunlu futbolcu kulüp kariyerinde çıktığı 336 maçta 173 gole imza attı. Jean-Pierre Nsame, Kamerun milli takımının formasını ise 4 kez giydi.
Trabzonspor'un Jean-Pierre Nsame transferi için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Transfer iddialarının ardından sosyal medyada konu hakkında paylaşım yapan futbolseverler Jean-Pierre Nsame'nin Mauro Icardi, Edin Dzeko ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle gol krallığı yarışında olabileceğine inanıyor.
Transfer görüşmelerinin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.