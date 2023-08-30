Trabzonspor'un yeni forvet adayı Süper Lig'i sallayacak! Icardi, Dzeko ve Aboubakar'a rakip olacak!
ensonhaber.com

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic, sezon öncesi hazırlık kampında büyük bir sakatlık yaşamış ve başarılı Hırvat futbolcunun yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Mislav Orsic uzun süre takımla olamayacağı için bordo mavililer yeni bir forvet arayışına girdi.

Uzun süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Young Boys forması giyen Jean-Pierre Nsame ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Trabzonsor Jean-Pierre Nsame'yi renklerine bağlamak istiyor.

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kariyerine 2011/2012 sezonunda Fransa'nın Angers takımıyla başlayan Jean-Pierre Nsame Amiens, Angers 2, Servette, Young Boys ve Venezia takımlarında forma giydi.

Geçen sezon Young Boys forması ile 42 maça çıkan Jean-Pierre Nsame 27 gole imza attı.

Jean-Pierre Nsame, Young Boys forması ile 6 kez gol krallığı başarısı elde etti.

30 yaşında olan Kamerunlu futbolcu kulüp kariyerinde çıktığı 336 maçta 173 gole imza attı. Jean-Pierre Nsame, Kamerun milli takımının formasını ise 4 kez giydi.

Trabzonspor'un Jean-Pierre Nsame transferi için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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Transfer iddialarının ardından sosyal medyada konu hakkında paylaşım yapan futbolseverler Jean-Pierre Nsame'nin Mauro Icardi, Edin Dzeko ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle gol krallığı yarışında olabileceğine inanıyor.

Transfer görüşmelerinin yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor.