Trafik kazalarının en çok gerçekleştiği saat belli oldu! O saatlere dikkat

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Türkiye’nin kara yolu trafik kaza istatistiklerinden elde edilen verilere göre en çok trafik kazasının gerçekleştiği zaman dilimleri belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜİK' tarafından hazırlanan "Trafik Kaza İstatistikleri" raporuna bakıldığında kazaların en çok yaşandığı gün ve saatler şaşırttı.

2023 yılı verilerine göre hazırlanan raporda bakın trafik kazaları en çok hangi gün ve saatte yaşanmış.

O SAATLERE DİKKAT!

2023 yılına ait verilerle TÜİK VE Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre toplam 1.314.136 kaza meydana gelmiş.

Bu kazalardan 235 bin 71 tanesi ise ne yazık ki ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan kazalar arasında yer alıyor.

“Trafik Kaza İstatistikleri" raporuna bakıldığında rakamlar her ne kadar birbirine yakın olsa da en çok kaza yaşanan gün cuma olarak öne çıkıyor.

Yaşanan trafik kazalarının toplamda yüzde 15’i Cuma gününde yaşanırken bu istatistiği %13,8 ile çarşamba takip ediyor. Ancak en çok trafik kazasının yaşandığı günün Cuma olmasına karşın en çok ölümlü kazanın yaşandığı gün ise Cumartesi olarak öne çıkıyor.

Günün hangi saatlerinde trafik kazalarının meydana geldiğine baktığımızda ise 2023’te meydana gelen 235 bin 71 ölümü yaralanmalı kazaların %65,9’u gündüz, %31,8'i gece ve %2,3'ü alacakaranlıkta yaşanmış olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Bir önceki raporlarda genellikle 17.00 ila 18.00 arasında kazaların yoğunlaştığı görülse de 2023 raporunda maalesef saat aralığına yer verilmiyor.