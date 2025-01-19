Trafik lambaları değişiyor; Yeni renk seçildi! İşte anlamı...

Yağmur Dinç
Amerika, yollarda otonom araçların (AV'ler) artan entegrasyonunu ele almak için trafik ışıkları kategorisine dördüncü rengi eklemek istiyor .
Bu, insan sürücülerin ve otonom araçların yolu paylaşmaya uyum sağlaması gerektiği anlamına geliyor.
BEYAZ IŞIK EKLENECEK
Sürücüleri otonom araçların (AV'ler) yaklaşan trafik akışının kesişiminde akıllıca gezindiği konusunda uyarmak için, Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar başka bir beyaz trafik ışığı eklemeyi öneriyor.
Fikir, toplam yakıt kullanımını ve trafik sıkışıklığını azaltmak.
Araştırmacılar, beyaz ışık sisteminin gerçek hayatta nasıl çalışacağını analiz etmek için pilot uygulamalara başlayacak.