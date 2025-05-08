Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık bu araçlar trafiğe çıkamayacak

Haber Merkezi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 32 milyonu aşkın aracı yakından ilgilendiren yeni bir uygulama yürürlüğe girdi.

Araç muayenelerinde artık plaka üzerinde yer alan tüm vidalar “ağır kusur” sayılacak. Bu değişiklikle birlikte vidalı plakaya sahip araçlar muayeneden geçemeyecek.

Daha önce yalnızca harf ve rakamların arasına yerleştirilen vidalar sorun teşkil ederken, yeni düzenlemeyle artık plakanın herhangi bir noktasındaki vida kusur kabul ediliyor.

Uygulamanın, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve trafik radarlarında yaşanan okuma hatalarını ortadan kaldırması hedefleniyor.

HEM MUAYENE ENGELİ HEM CEZA YOLDA

Artık araç plakalarında vida, boya veya yansıtıcı gibi mevzuata aykırı unsurlar yer alıyorsa, araçlar muayeneden geçemeyecek.

Plakasında vida bulunan araçlar hem trafikten men edilme riskiyle karşı karşıya kalacak hem de araç muayenelerinde “ağır kusur” nedeniyle kaldırıma çekilmek zorunda kalacak.

CEZASI 3.809 TL

Trafik ekipleri, denetimler sırasında vida, boya veya yönetmeliğe aykırı herhangi bir unsur taşıyan plakaları tespit ettiğinde, sürücülere 3.809 TL idari para cezası kesecek.

“Kurallara aykırı plaka takma” gerekçesiyle kesilecek bu cezadan kaçınmak isteyen sürücülerin, plakalarını vakit kaybetmeden kontrol ettirmeleri öneriliyor.

PLAKA YENİLEME NASIL YAPILIYOR?

Plakasını yenilemek isteyen sürücüler, önce notere başvurmak zorunda. Mevcut plaka teslim edildikten sonra, noter tarafından yeni plaka bilgilerini içeren evrak düzenleniyor.

Bu evrakla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) bağlı bir odaya gidilerek yeni plaka bastırılıyor. Süreç genellikle aynı gün içinde tamamlanıyor.