Trafikte yeni dönem! Meclise sunuldu: Ağır cezalar geliyor

Haber Merkezi

Ölümlü kazaların önüne geçmek için caydırıcı adımlar atılıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler içeren yeni yasa teklifi, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmaya hazırlanıyor.

Bu hafta yapılacak tasnif ve detaylı çalışmaların ardından şekillenecek olan teklif, özellikle ölümlü trafik kazalarına sebep olan sürücülere yönelik cezaların ağırlaştırılmasını hedefliyor.

Alkol, aşırı hız, kırmızı ışık ihlali gibi ölümle sonuçlanabilecek ihmallerin artık daha ciddi yaptırımlarla karşılık bulması planlanıyor.

Yasa teklifinin bu dönemde öne çıkarılmasının en önemli nedenlerinden biri ise yaz tatili öncesi trafikte artan yoğunluğa karşı erken önlem almak. Tatil sezonuyla birlikte trafik kazalarının ciddi oranda arttığı Türkiye'de, yeni düzenlemenin bir an önce yasalaşarak caydırıcı etki yaratması amaçlanıyor.

CEZALAR AĞIRLAŞIYOR

Yaklaşık 5 bin ölümlü kazanın incelendiği resmi rapora göre, bu kazaların yüzde 60’ı aşırı hız, kırmızı ışık ihlali ve şerit ihlali nedeniyle meydana geldi. Artık bu hatalara daha ağır yaptırımlar geliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak kapsamlı değişikliklerle, özellikle ölümle sonuçlanan trafik ihlallerine yönelik caydırıcı cezaların artırılması hedefleniyor. Hükûmetin kısa süre içinde TBMM’ye sunacağı yasa teklifinde, ölümlü kazaya neden olanlara karşı ‘sıfır tolerans’ dönemi başlatılıyor.

Yeni teklife göre:

Üç kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyetine el konulacak.

Alkollü araç kullananlar için aynı kural geçerli olacak: Üçüncü ihlalde ehliyetsiz kalacaklar.

Şerit ihlali, özellikle de makas atmak, ani manevralar yapmak veya ambulansın peşine takılmak gibi davranışlara yüksek para cezaları geliyor.

SÜRÜCÜLERE YAŞ SINIRI VE SAĞLIK ŞARTI GELİYOR

Trafikte sadece kurallar değil, sürücülerin sağlık durumu da mercek altına alınıyor. Yeni düzenlemeye göre, belli bir yaştan sonra ehliyet yenilemek isteyen sürücülerden göz ve sağlık raporu istenecek. Bu yaş sınırının 75 olması önerilirken, karar TBMM'deki müzakerelerle netleşecek.