Trafikte yeni sistem geliyor: Kaza riski azalacak

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Dünya genelinde trafik kazalarını azaltmak için yapılan çalışmalar hız kazanırken, Graz Teknoloji Üniversitesi’nin geliştirdiği ön fren lambası sistemi dikkat çekti.

Araştırmalara göre, araçların ön kısmına yerleştirilen yeşil renkli fren lambaları, sürücülerin tepki süresini önemli ölçüde kısaltıyor ve böylece kazaların azalmasına büyük katkı sağlıyor.

Testlerde, yeşil ışığın sürücüler tarafından daha hızlı algılandığı ve özellikle kavşaklarda ve yan yollarda karşıdan gelen araçların yavaşlama durumunun anında fark edildiği ortaya çıktı.

200’den fazla gerçek kaza analizi ve prototip araçlarla yapılan sürüş testleri sonucunda, bu yeni sistemin trafikte daha temkinli ve dikkatli sürüşü teşvik ettiği belirlendi.

Başlangıçta kırmızı ışık kullanılması planlansa da, yapılan deneyler yeşilin daha net ve doğal algılandığını gösterdi.

Uzmanlar, yeşil ışığın “devam” anlamı taşımasına rağmen, bu sistemde sürücülerin “araç fren yapıyor ama harekete geçebilir” mesajını doğru anladığını vurguluyor.

ZORUNLU OLACAK MI?

Henüz teknik değerlendirme aşamasında olan bu yenilikçi sistem, büyük otomobil üreticilerinin de radarında bulunuyor.

Önümüzdeki yıllarda yeni araç modellerinde standart hale gelmesi ve yasal düzenlemelerle tüm araçlara zorunlu olarak takılması gündeme geldi.

Trafikte güvenliği artıracak bu sistem, kazaların azalmasında önemli rol oynayabilir.