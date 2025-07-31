Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. hafta programı...

2025/2026 sezonu hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.
Yeni sezon öncesinde takımlar hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar da fikstür ve maç programlarını yakından takip etmeye başladı.
Süper Lig'de bu sezon da 18 takım mücadele edecek. Tüm maçların heyecanla beklenildiği yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Futbolseverler Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun başlayacağı tarihi şimdiden araştırmaya başladı.
Peki, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...
2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor?
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverlerin merakla beklediği 2025-2026 sezonu için takvimi duyurdu.
Buna göre, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Trendyol Süper Lig 1. hafta programı;
8 Ağustos Cuma
21:30 - Gaziantep - Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19:00 Samsunspor - Gençlerbirliği
21:30 Antalyaspor - Kasımpaşa
21:30 Fenerbahçe - Alanyaspor
10 Ağustos Pazar
19:00 Eyüpspor - Konyaspor
19:00 Çaykur Rizespor - Göztepe
21:30 Kayserispor - Beşiktaş
21:30 Fatih Karagümrük - Başakşehir
11 Ağustos Pazartesi
21:30 Trabzonspor - Kocaelispor