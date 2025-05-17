TRT müjdeyi verdi: Şampiyonluk maçı şifresiz yayınlanacak

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Portekiz Süper Ligi’nde sezonun kaderini belirleyecek karşılaşma için geri sayım başladı.

Benfica, zorlu Braga deplasmanına konuk olacak.

17 Mayıs Cumartesi günü Estádio Municipal De Braga’da oynanacak olan dev randevu, TSİ 20.00’de başlayacak.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün mücadeleye ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Kritik mücadele için heyecanlı bekleyiş devam ederken, TRT’den sevindiren haber geldi.

TRT SPOR’DA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Portekiz Süper Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Kritik 90 dakikalar öncesinde futbolseverlere sevindirici haber TRT’den geldi.

TRT Spor, Benfica ile Braga arasında oynanacak olan sezonun en önemli maçını şifresiz olarak yayınlayacak.

33 haftanın sonunda Benfica, topladığı 79 puanla lider Sporting Lisbon’un averajla arkasında 2. sırada yer alıyor.

Sporting Lisbon ise aynı saatte Guimaraes ile karşı karşıya gelecek. Eğer Sporting sahadan 3 puanla ayrılırsa, şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Ancak puan kaybı yaşanması durumunda gözler Braga deplasmanındaki Benfica’ya çevrilecek. Benfica galip gelir, Sporting ise takılırsa şampiyonluk Lizbon’dan Benfica’ya geçebilir.