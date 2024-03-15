TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 7 maç belli oldu! İşte 15-17 Mart şifresiz maç programı...

TFF 1. Lig'in resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı maçlar belli oldu.
TRT Spor, TFF 1. ligde oynanan maçları şifresiz olarak yayınlayarak dikkat çekiyor.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği TFF 1. Lig maçları hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapıyor.
15 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında TFF 1. Lig'de oynanacak 7 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
15 Mart Cuma
20:30 Gençlerbirliği - Kocaelispor (TRT SPOR)
16 Mart Cumartesi
13:30 Bandırmaspor - Eyüpspor (TRT SPOR)
16:00 Çorum FK - Manisa FK (TRT SPOR)
20:30 Göztepe - Keçiörengücü (TRT SPOR)
17 Mart Pazar
13:30 Bodrum FK - Boluspor (TRT SPOR)
16:00 Ümraniyespor - Adanaspor (TRT SPOR)
20:30 Sakaryaspor - Altay (TRT SPOR)