Tsunami risk haritası belirlendi! İstanbul ve Marmara kıyılarındaki risk alanları...

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Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara Denizi'nde oluşabilecek tsunami riskine karşı önemli bir adım atıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi CBS-UZAL Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik’in geliştirdiği yeni tsunami risk haritası, İstanbul ve Marmara kıyı şeridinde etkilenebilecek taşkın alanlarını gözler önüne serdi.

Doç. Dr. Özçelik, olası bir Marmara depremi sonrası yaşanabilecek tsunami etkilerinin önceden tahmin edilmesinin, can kayıplarını önlemek açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Geliştirilen haritalar, 5, 10 ve 20 metrelik deniz taşkınlarının kıyı bölgelerinde yaratabileceği etkileri ayrıntılı şekilde gösteriyor.

ALOS VERİLERİNE DAYANIYOR!

Yüksek hassasiyetli Sayısal Yüzey Modeli (ALOS) verilerine dayanan çalışmada yalnızca coğrafi yapılar değil, şehir içi binalar ve yerleşim alanları da dikkate alındı. Bu sayede tsunami dalgalarının şehirlerde nasıl yayılabileceği daha net bir şekilde analiz edilebiliyor.

Özellikle eğimi düşük sahil kesimlerinde etkilerin daha yoğun hissedileceği belirtilirken, Haliç ve Boğaz çevresindeki yerleşim alanlarının daha korunaklı olabileceği ifade edildi. Doç. Dr. Özçelik, "Bu haritalar sadece kurumlar için değil, vatandaşlar için de hayati öneme sahip. Her birey, yaşadığı bölgenin riskini bilerek kendi önlemini almalı" dedi.