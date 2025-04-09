TÜİK verileri açıkladı: Mart ayının en çok kazandıran araçlar belli oldu! İşte, en çok kazandıran araç...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı finansal yatırım araçlarıyla ilgili verilerini açıkladı.

Yatırımcıların mart ayı boyunca yaptığı yatırımlar arasında en çok kazandıran yatırımlarının açıkladığı verilere göre en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı belli oldu.

Yıllık değerlendirmede en fazla kazandıran araç külçe altın olurken mart ayında yatırımını ondan yana yapan kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN O OLDU!

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak yapılan hesaplamada, Euro yüzde 4,42 oranında reel getiri sağladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise bu oran yüzde 3,83 olarak kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,9, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27, dolar yüzde 0,64 yatırımcısına reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,9 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile hesaplandığında ise külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69 ve Amerikan doları yüzde 0,07 oranında reel getiri sundu. Buna karşılık, DİBS yatırımcısına yüzde 2,46 oranında kayıp yaşattı.