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Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tüm hızıyla devam eden gıda denetimlerinde bu kez salatalıklar hakkında toplatılma kararı alındı.

Yapılan incelemelerde Boynton Beach, FL'deki Bedner Growers, Inc. tarafından tedarik edilen Marketside Fresh Cut Cucumber Slices etiketli salatalık dilimlerinde salmonella bakterisi tespit edildi.

Geri çağırmaya konu olan salatalık dilimleri hakkında bugüne dek herhangi bir sağlık sorunu bildirilmemiş olsa da tüketicilerin söz konusu ürünlerin tüketimini bırakmaları istendi.

RAFLARDAN KALKIYOR!

13 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 tarihleri ​​arasında Teksas'ta bulunan seçili mağazalarda satışı yapılan 62969 barkod numarasına sahip Marketside Taze Kesilmiş Salatalık Dilimleri’nin tüketilmemesi konusunda uyarılar art arda yapıldı.

FDA tarafından yapılan duyuruda, geri çağrılan ürünü elinde bulunduran hiç kimse geri çağrılan ürünleri tüketmemeli, servis etmemeli, kullanmamalı, satmamalı veya dağıtmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca tüketiciler, çapraz kontaminasyonu azaltmak için geri çağrılan ürünle temas etmiş olabilecek yüzeyleri temizlemelerini ve dezenfekte edilmesi gerektiği konusunda uyarıldı. Geri çağrılan ürünler atılmalı veya imha edilmesi gerektiği, bu ürünler için herhangi bir iade politikası olmadığı belirtildi.