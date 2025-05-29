‘Tüketmeyin’ çağrısı yapıldı! Ünlü peynir markası raflardan kalkıyor: İşte, nedeni

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Almanya merkezli organik ürün tedarikçisi Dennree, This Mejeri tarafından üretilen “Kuzey Denizi Peyniri” hakkında toplatılma kararı alındı.

Dennree, söz konusu ürünler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda belirli partilerin olası sağlık riski nedeniyle piyasadan geri çağırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, 26 Mayıs 2025 ile 1 Haziran 2025 tarihleri arasında son tüketim tarihi olan yaklaşık 170 gramlık parça halinde satılan peynirlerin içinde metalik yabancı cisimler bulunabileceği belirtildi.

SAKIN TÜKETMEYİN

Kuzey Denizi Peyniri’nin belirli partileri kapsayan geri çağırmanın gerekçesinin ise, bazı ürünlerde tespit edilen metal parçacıkların tüketici sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, metal cisimlerin yanı sıra kırık cam, tahta veya plastik kıymıkların da ağız ve boğazda kesiklere, iç organ yaralanmalarına ya da kanamalara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Dennree ve Thise Mejeri yetkilileri, tüketicilerin ellerinde bulunan bu tarihler arasındaki peynirleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Söz konusu ürünleri satın alanların ise, satış noktalarına iade edilebilecekleri ve alışveriş fişi ibraz edilmeden dahi ücret iadesi alabilecekleri vurgulandı.

Geri Çağrılan Ürün Bilgileri:

Ürün Adı: Thise Mejeri Kuzey Denizi Peyniri

Ambalaj: Yaklaşık 170 gramlık parça

Son Tüketim Tarihi: 26.05.2025 – 01.06.2025

Risk: Metalik yabancı cisim – Sağlık Tehlikesi!