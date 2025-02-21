Tüm Anneler Alıyordu… Çok Satan Bebek Ürünü Piyasadan Çekildi; İşte Nedeni

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, piyasada satılan ürünleri mercek altına almaya devam ediyor.

Son olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde yeni bir ürün daha ekledi.

Yapılan denetimlerin ardından bebek markasına ait zıbınının kullanımının sağlıksız olduğunu tespit edildi.

Bakanlık bu zıbının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.

BOĞULMA RİSKİ TAŞIYOR

Son yapılan denetimlerde, eBebek mağazalarında satılan Hello Baby markasına ait bir zıbının boğulma riski taşıdığı tespit edildi.

Ürünün çıtçıtlarının küçük parçalara ayrılabileceği ve bebekler için ciddi bir tehlike oluşturabileceği belirtilirken, Bakanlık bu zıbının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi.