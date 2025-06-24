Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin paraya çevrilebilir mi? İşte, tüm detaylar

Çalışanların dinlenme hakkını güvence altına alan yıllık ücretli izin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 53. maddesiyle düzenleniyor.

Bu madde kapsamında, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışan her işçi yıllık izne hak kazanıyor. Bu hak, işyerinin büyüklüğü ya da çalışanın pozisyonu fark etmeksizin tüm işçiler için geçerli oluyor.

Ancak yıllık izin hakkını kullanan çalışanlar kadar ekonomik sıkıntılar nedeniyle kullanamayan çalışanlarda bulunuyor.

Tam da bu noktada yıllık izin hakkını kullanmayan çalışanlar bu hakları paraya dönüştürüp dönüştüremeyeceklerini merak ediyor. Peki, yıllık izin paraya çevrilebilir mi? İşte, tüm ayrıntılar…

YILLIK İZİN PARAYA ÇEVRİLEBİLİR Mİ?

Çalışanın kıdemine göre değişkenlik gösteren yıllık izin hakkı; 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar için en az 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlar için en az 20 gün, 15 yıl ve üzeri çalışanlar için ise en az 26 gün olarak uygulanıyor.

İşçi ile işveren arasında yapılan anlaşmalarla yıllık izin hakkından feragat edilmesi yasal olarak mümkün değil. Yani bir işverenin, “İzne çıkma, parasını ödeyeyim” demesi de, işçinin “İzne çıkmayayım, parasını alayım” talebi de geçersiz sayılıyor. Yıllık izin hakkı sadece işçinin fiilen izne çıkmasıyla kullanılabiliyor.

Ancak işçi işten ayrıldığında ister istifa etmiş olsun, ister işten çıkarılsın kullanmadığı yıllık izin günlerinin parasını alma hakkına sahip olabiliyor. Bu ödeme, çalışanın işten ayrıldığı tarihteki son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Yani yıllık izin, yalnızca iş akdi sona erdiğinde paraya çevrilebilir.