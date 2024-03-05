Tüm dünya bunu konuşuyor! Gizemli fetüsün uzun kafası ve çekik gözleri panik yarattı… Bilim insanları tarafından gizemli bir fetüs keşfedildi. Çekik gözleri ve uzun bir kafası olan fetüs tüm dünyanda gündem oldu. Görenleri şaşkına çeviren gizemli fetüsün sırrı ise henüz çözülemedi. İşte, dünyanın konuştuğu o gizemli fetüs…

ensonhaber.com

Kolombiya’da keşfedilen ve türü henüz belirlenemeyen bir fetüse ait olduğu tahmin edilen kalıntılar dünya genelinde büyük bir merak uyandırdı.

Uzay araştırmacısı olan uzman isim Josep Guijarro, bulunan bu kalıntıların dünya dışı bir varlık olarak adlandırması noktasından temkinli hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

Uzun bir kafatasına, çekik gözlere ve başının üstünde kemikli bir yumruya sahip olan gizemli fetüsün dünyadaki memelilerde görülmesi beklenen göbek bağı ayrıntısına dikkat çekildi.

Genetik bozukluk mu...

Uzaylı araştırmacısı Josep Guijarro, fetüsün her iki tarafında da 10 adet kaburga bulunduğunu tespit etti. Toplam kaburga sayısının insanların sahip olduğundan iki kat az olması ise, belirli bir genetik bozukluğa sahip bir memelinin fetüsü olabileceğini düşündürdüğünü ifade edildi.

Fetüsün, yıllar önce dünya'da yaşamış bir medeniyete ait bir ' uzaylı ' ya da 'minik insansı' olabileceği söylentileri sürerken Guijarro, fetüsü 'insansı' olarak tanımlamayı tercih ettiği öğrenildi.