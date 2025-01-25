Tüm marketlerde satılıyordu, Türk gıda devi isim değiştirdi: Artık o isimle raflarda olacak

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Türkiye’nin önde gelen gıda firmalarından olan Kerevitaş isim değişikliği kararıyla gündeme geldi. Donmuş gıda devi uzun yıllardır market raflarında yer alan ürünlerinde isim değişikliğine gitme kararı aldı.

Kerevitaş olarak birçok market rafında yer alan marka bundan sonraki süreçte “Besler” olarak tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan isim değişikliği kararıyla birlikte koca bir devir kapanmış oldu.

2017 yılında 904,5 milyon TL'lik bir anlaşmayla Bizim Yağ, Teremyağ, Luna, Yayla gibi tanınmış, pazar lideri markaları olan Marsa’yı da bünyesinde bulunduran Besler’i satın alan Kerevitaş sektöre Besler adıyla devam edecek.

ŞİRKET ÜNVANI DEĞİŞTİ

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından konuya dair olarak yapılan açıklama dikkat çekti. Şirket ünvanını değiştirme kararının onaylandığı belirtilen açıklamada:

"Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 3 üncü maddesinde yapılması planlanan değişiklik ile ticaret ünvanının "Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak tadil edilmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir." ifaderine yer verildi.