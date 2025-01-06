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Tüm Starbucks'larda geçerli: Ücretsiz verilecek

Tüm Starbucks'larda geçerli: Ücretsiz verilecek Geçtiğimiz günlerde kahve fiyatlarına zam yapan Starbucks, şaşırtan bir karara imza attı. O ürün, artık ücretsiz verilecek.