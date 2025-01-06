Tüm Starbucks'larda geçerli: Ücretsiz verilecek

Yağmur Dinç
Starbucks, 2025'in ilk günlerinde Türkiye'deki ürünlerine zam yapma kararı aldı.
Kahve fiyatlarına yüzde 36'ya varan zamlar yapıldı.
Bu zamla birlikte küçük boy filtre kahvenin fiyatı 70 liradan 95 liraya çıkarken, orta boy filtre kahve fiyatı da 80 liradan 105 liraya, büyük boy ise 90 liradan 115 liraya yükseldi.
SÜT ÇEŞİTLERİ ÜCRETSİZ
Starbucks, yeni CEO’su Brian Niccol'un liderliğinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor.
Niccol, geçtiğimiz hafta, bitki bazlı süt alternatiflerini (soya, badem, yulaf gibi) tüm içeceklerde ücretsiz sunma kararını duyurdu.
Starbucks Türkiye bu adımı sosyal medya hesaplarından paylaştı.