Turist akını başladı: Bu plajın kumları kıpkırmızı...

Yağmur Uçar

Seyahat tutkunlarının yeni rotası belli oldu.

Dünyanın gizli güzellikleri, her geçen gün daha da beğeni topluyor.

Şimdilerin gözde konumu ise Çin'de.

Çin’in kuzeydoğusunda, Liaoning Eyaleti’nde, Panjin şehrinin dışlarında bir sırrı saklayan bir yer var: Kızıl Plaj.

KUMLARI KIPKIRMIZI

Efsaneye göre, bir zamanlar bu bataklıklar, sadece yeşil otlar ve yosunlarla kaplıymış.

Fakat bir gün, binlerce yıl süren doğal evrim sonucu, bataklığın toprağında büyüyen yosunlar, rengini kırmızıya dönüştürmeye başlamış. Bu renk değişimi, doğanın bir sanatçının fırçasından çıkmış gibi yaratıcı bir dokunuşu.

Yavaşça yayılan bu kırmızı halı, sanki bir peri masalının kapılarını aralıyormuş gibi bölgeyi sarmış.

Panjin Kızıl Plajı, yalnızca göz alıcı manzarasıyla değil, aynı zamanda doğal zenginlikleriyle de bilinir. Burada, sayısız flamingo ve diğer kuş türleri için bir cennet var.