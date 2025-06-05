Türk mobilya devi iflas bayrağını çekti! Koca bir devir kapadı

Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticileri arasında yer alan ve Bursa’nın İnegöl ilçesinde üretim yapan Perla Sofa Mobilya Sanayi Ticaret Limited Şirketi geçtiğimiz aylarda konkordato başvurusunda bulunmuştu.
Burda 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu sonucunda şirkete tanınan 3 aylık geçici mühlet kararı sürecinde mali darboğazdan çıkmayan şirketin mühlet kararı 2 ay daha uzatılmıştı.
İlk konkordato başvurusunu ocak ayında yapan firmanın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan çıkmaması bir mobilya devinin daha sonunu getirdi.
İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/96 esas sayılı kararıyla Perla Sofa Mobilya’nın iflasına hükmedildi.
Karara göre iflas, 28 Mayıs 2025 saat 15:29 itibariyle resmen açılmış sayıldı. Karar, İnegöl İcra Dairesi'nin 2025/5 İflas sayılı dosyasıyla kamuoyuna ilan edildi.