Hüseyin Topuz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesine Eylül ayında başlayacak A Milli Takımımız, E Grubu'nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada müsabakanın Konya'da oynanacağı açıklandı.

Konya'da daha önce 7'si resmi, biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan A Milli Takımımız, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Ay-Yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü.

Futbolseverler Türkiye - İspanya maçının ne zaman oynanacağını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye - İspanya maçı ne zaman?

Türkiye - İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliğinde 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.