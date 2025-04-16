Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maç programı...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için geri sayım başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor - Galatasaray ve Trabzonspor - Göztepe maçları oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan yarı final maçları 22-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Futbolseverler takımlarının maçlarının ne zaman oynayacağını araştırmaya başladı.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

İşte maç programı;

22 Nisan Salı

20:30 Konyaspor - Galatasaray

24 Nisan Perşembe

20:30 Trabzonspor - Göztepe

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor