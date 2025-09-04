Türkiye Kupası'nda 3 maç şifresiz! İşte, A Spor'da yayınlanacak maçlar...

A Spor ve ATV, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
Futbolseverler 4 Eylül 2025 Perşembe günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.
Türkiye Kupası maçlarını yakından takip edenler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 3 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..
4 Eylül 2025 Perşembe
14:00 Kahramanmaraşspor v Osmaniyespor FK (A Spor)
16:30 Isparta 32 Spor v Kırşehir Futbol SK (A Spor)
21:00 Bursaspor v Söğütspor (A Spor)