Türkiye Kupası'nda 3 maç şifresiz! İşte, A Spor'da yayınlanacak maçlar...

A Spor'un bugün şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte bugün şifresiz yayınlanacak maçlar..

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 12:05
A Spor ve ATV, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

Futbolseverler 4 Eylül 2025 Perşembe günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında aramalarını hızlandırdı.

Türkiye Kupası maçlarını yakından takip edenler A Spor'un şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 3 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

4 Eylül 2025 Perşembe

14:00 Kahramanmaraşspor v Osmaniyespor FK (A Spor)

16:30 Isparta 32 Spor v Kırşehir Futbol SK (A Spor)

21:00 Bursaspor v Söğütspor (A Spor)

