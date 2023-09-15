Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Milletler Ligi ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dünyanın bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan eleme maçlarında Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmak için mücadelede edecek.
Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimiz grup maçlarını Japonya'da oynayacak.
A Milli takımımız 16 Eylül ile 24 Eylül tarihlerinde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile kozlarını paylaşacak.
Filenin Sultanları B grubu ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak. Voleybolseverler Türkiye ile Porto Riko arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
İşte Türkiye - Porto Riko maçının bilgileri..
Türkiye - Porto Riko maçı ne zaman?
Türkiye - Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
Filenin Sultanları maç programı
16 Eylül
07.00 Türkiye-Porto Riko
17 Eylül
07.00 Türkiye-Bulgaristan
19 Eylül
07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül
07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül
10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül
13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül
10.00 Türkiye-Belçika