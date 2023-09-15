Türkiye - Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları, Japonya'da gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B grubu ilk maçında Porto Riko ile karşılşacak. İşte maçın detayları..

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FIVB Milletler Ligi ve CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dünyanın bir numarası olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 16-24 Eylül tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan eleme maçlarında Paris 2024 Olimpiyatlarına katılmak için mücadelede edecek.

Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek. Millilerimiz grup maçlarını Japonya'da oynayacak.

A Milli takımımız 16 Eylül ile 24 Eylül tarihlerinde ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile kozlarını paylaşacak.

Filenin Sultanları B grubu ilk maçında Porto Riko ile karşılaşacak. Voleybolseverler Türkiye ile Porto Riko arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

İşte Türkiye - Porto Riko maçının bilgileri..

Türkiye - Porto Riko maçı ne zaman?

Türkiye - Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye saati ile 07:00'de başlayacak müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Filenin Sultanları maç programı

16 Eylül

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül

10.00 Türkiye-Belçika