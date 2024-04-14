Türkiye resmen şahlanıyor! Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara hazır olun; herkesi darlayacak

Ramazan Bayramı'nda mevsim normalleriyle seyreden hava durumu, yeni bir sürprizle karşımıza çıkıyor.
Uzun süredir ülkemize uğramayan Afrika sıcak hava dalgası tekrar kapımızı çalıyor.
Meteoroloji kaynakları, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Sakarya ve çevre illeri için uyarıda bulundu. Bu kez vatandaşlar, yaz sıcaklarının keyfini çıkaracak.
Sıcaklık şahlanışı başlıyor
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Afrika sıcak hava dalgasının gelişini duyurdu.
30'lu dereceleri göreceğimizi şu sözlerle ifade etti:
"Afrika ile sıcaklık şahlanışı yaşayacağız. Yaz gelmeden birçok şehir bu sezon 2. kez 30'lu değerleri görecek ! Salı/Çarşamba muhtemel sıcaklıklar şöyle:
Eskişehir, Sarıcakaya: 37-39°
İstanbul: 28-31°
Ankara: 28-30°
İzmir: 27-30°
Bursa: 30-32°
Sakarya: 30-31°
Edirne: 30-32°"