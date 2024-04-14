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Türkiye resmen şahlanıyor! Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara hazır olun; herkesi darlayacak

Türkiye resmen şahlanıyor! Eskişehir, İstanbul, İzmir, Ankara hazır olun; herkesi darlayacak Türkiye bu yıl ikinci dalgayı yaşayacak. Meteoroloji uzmanları özellikle Eskişehir, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Sakarya ve çevresinin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuyor. Türkiye bu kez şaha kalkacak.