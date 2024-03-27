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Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde bakın kaç kişi varmış! TÜİK açıkladı...

Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde bakın kaç kişi varmış! TÜİK açıkladı... 2023 raporlarına göre Türkiye'de 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısı belli oldu. İşte merak edilen o sayı...