Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde bakın kaç kişi varmış! TÜİK açıkladı...

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 21,4 artarak, geçen yıl 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 itibarıyla yüzde 10,2'ye çıktı.
Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.
Ayrıca yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı belli oldu.
Peki, Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde kaç kişi var? İşte yanıtı...
Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2023 yılında 6 bin 609 oldu.