Türkiye’de de satılan güneş kremlerinde skandal! Bu markalara dikkat içeriğinde kimyasal çıktı

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Almanya’da güneş kremleri üzerinde yapılan kapsamlı bir test sonucunda birçok markaya ait güneş kremlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

50 ve 50+ faktörlü 14 ayrı markanın değerlendirildiği çalışmada, dünya genelinde hemen herkes tarafından bilinen 2 markanın UV korumasının yetersiz olduğu, 4 markanın ürünlerinde ise yasaklı kimyasallara rastlanıldı.

Türkiye’de de satışı yapılan dört güneş kremi markasında tespit edilen yasaklı kimyasalın ardından tüketicilerin bu ürünler konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

TESTLER GEÇEMEDİLER!

Son Haber EU'da yer alan habere göre, Stiftung Warentest’in gerçekleştirdiği testlerde sınıfta kalan güneş kremleri hakkında uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Söz konusu testlerde, I+M Naturkosmetik Berlin – Sun Protect ile en pahalı seçenek olan Junglück SPF 50, vaat ettikleri UVB korumasını sağlayamadı ve UVA ışınlarına karşı da zayıf kaldı.

Türkiye’de satışı yapılan dört üründe yasaklı kimyasal madde DnHexP’nin izine rastlanması oldu. Jean & Len, Nivea Sun, Kiko ve Nø Cosmetics ürünlerinde düşük seviyelerde tespit edilen bu madde nedeniyle söz konusu markalar ancak orta seviyede değerlendirme alabildi.