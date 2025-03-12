Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobiller listelendi! Satış rakamları akıl alır gibi değil

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Otomobil sahibi olmak hemen herkesin ortak hayaliyken otomobil piyasasında artış gösteren fiyatlar bu hayali gerçekleştirmenin en büyük engellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hemen her bütçeye hitap eden birçok otomobil modelinin bulunmasının yanı sıra yapılan son araştırmalarla birlikte Türkiye’de satışı yapılan en pahalı otomobiller listelendi.

Satış rakamlarıyla adeta bir servet değerinde olan bu otomobiller lüks ve performans odaklı olarak öne çıkıyor.

Bu otomobiller, sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda birer statü sembolü olarak da görülüyor. İşte, değerleri dudak uçuklatan en pahalı 10 otomobil…

TÜRKİYE’DEKİ EN PAHALI OTOMOBİLLER

1-Lamborghini Revuelto 2024: 118 milyon TL

2- Lamborghini Revuelto 2024: 105 milyon TL

3- Ferrari Prosangue 2024: 100 milyon TL

4- Ferrari Prosangue 2024: 99 milyon TL

5- Ferrari Prosangue 2024: 97 milyon 500 bin TL

6- Ferrari Prosangue 2024: 88 milyon 500 bin TL

7- Ferrari SF90 Spider 2023:82 milyon 500 bin TL

8- Rolls-Royce Phantom 2023: 82 milyon TL

9- Ferrari SF90 Spider 2024: 82 milyon TL

10- Rolls-Royce Phantom 2023: 79 milyon 250 bin TL