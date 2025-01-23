Türkiye’deki ünlü çikolata markası raflardan kalkıyor: Mahkeme satışını yasakladı

Haber Merkezi

Almanya’nın Köln kentinde, Türkiye’de üretilen bir çikolata markası hakkında flaş karar verildi.

Aldi Süd market zinciri tarafından “Alyan El Yapımı Dubai Çikolatası” adıyla satılan çikolata markasının satışı yasaklandı.

İş insanı Andreas Wilmers, çikolatanın Dubai’de üretildiği izlenimini verdiği ancak ürünün Türkiye'de üretildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Yapılan şikayet üzerine ürün incelemeye alındı. Mahkeme ise tüketiciyi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle satışını durdurma kararı aldı.

SATIŞI YASAKLANDI

Çikolatanın ambalajının üzerindeki “Dubai Çikolatası” ifadesinin tüketiciyi yanılttığı belirtildi. Ambalajda yer alan “Menşei: Türkiye” ifadesinin ise küçük yazıldığı nedeniyle yeterli kabul edilmedi.

Bunların sonucunda ise belirtilen ürünün satışının yasaklanmasına ve dava masraflarının market zinciri tarafından karşılanmasına karar verildi.