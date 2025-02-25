Türkiye’deki ünlü çikolata markası raflardan toplatılıyor! Satışları tamamen durduruldu

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Türkiye’de de satışı gerçekleştirilen bir Dubai çikolatası üreticisi hakkında Almanya’da flaş bir karar alındı.

Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi, Türkiye'de üretilip Almanya'da ülke çapındaki perakende mağazalarda ve online satış platformlarında satışı gerçekleştirilen, "Miskets Dubai Chocolate" adlı ürün hakkında geri çağırma başlatıldı.

Almanya'nın ‘Gıda Uyarı’ sitesinde de yayınlanan kararda ise ürün etiketinde yer alan içerik bilgilerinde bulunmamasına rağmen içeriğinde alerjik madde tespit edilmesi nedeniyle satışları durdurulan ürünün satışının durdurulduğu paylaşıldı.

SUSAM TESPİT EDİLDİ!

Yapılan inceleler sonucunda çikolatanın etiketi üzerinden belirtilmemesine rağmen içeriğinde yer alan, susamın alerjen bir madde olduğuna dikkat çekilerek sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle toplatılma kararı alındı.

Yapılan açıklamada, susam alerjisi bulunan kişilerin ciddi sağlık sorunları yaşayabileceği uyarısı yapıldı. Alerjik reaksiyonlar arasında kızarıklık, kurdeşen, kusma, ishal ve hatta nefes darlığı gibi ciddi semptomlar yer alabiliyor. Uzmanlar, susam alerjisi olan kişilerin bu ürünü tüketmemeleri ve şüphe duyduklarında tıbbi yardım almaları gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, söz konusu çikolatanın tüketiciler tarafından herhangi bir fatura gerektirmeksizin satış noktalarına iade edilebileceğini ve ürün bedelinin geri alınabileceğini açıkladı. Tüketicilerin sağlıklarının korunması adına, söz konusu ürünün satış yerlerinden geri alınıp para iadesi yapılacağı belirtildi.