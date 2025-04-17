Türkiye’nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde! Onlarca istasyonu vardı

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Türkiye genelinde 29 ilde faaliyet gösteren ve özellikle taşra bölgelerinde geniş bir hizmet ağına sahip olan Euroil, uzun süredir yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato başvurusunda bulundu.

Ekonomik krizle boğuşan çok sayıda firmanın ardından Euroil’in de bu yola başvurması, sektörde yankı uyandırdı.

Yaklaşık 100 istasyona sahip olan şirket, Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına akaryakıt dağıtımı yapıyordu.

Ancak, artan maliyetler, yüksek enflasyon ve ekonomik belirsizlik Euroil’in finansal dengesini sarstı.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLATTI

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Euroil’in konkordato talebini değerlendirerek süreci resmen başlattı.

Şirketin mali yapısını analiz etmek ve ödeme planını denetlemek amacıyla 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.