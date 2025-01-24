Türkiye’nin çelik devinden 748 milyon liralık yatırım! Yeni fabrika açılıyor

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Türkiye'nin öncü çelik üreticileri arasında yer alan Habaş Endüstriyel ve Tıbbi Gaz Üretim Endüstrileri, Kocaeli Dilovası’nda yapacağı yatırım hamlesiyle gündeme geldi.

Yapacağı yatırım hamlesiyle ilgi odağı olan şirket, Şirket, 748 milyon TL maliyetle Parseller Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni bir boya fabrikası kurmayı planlıyor.

Habaş, Dilovası'nda yapılacak sektörde önemli bir adım olan bu yatırımı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılacak inceleme sonrasında projeye ilişkin nihai karar verilmesi bekleniyor.

YÜZLERCE KİŞİ İŞE ALINACAK

Kurulması planlanan fabrikada, yerli otomobil üretimi için gerekli olan hammadde kabulünden kalite kontrol ve satışa kadar olan tüm süreçlerde son teknoloji makineler ve ekipmanlar kullanılacak.

Habaş, tesisin 23 bin metrekarelik kapalı alanda kurulmasını hedefliyor. Fabrikanın kurulum aşamasında 120 kişinin çalışması planlanırken, üretimin başlamasıyla birlikte 133 kişilik bir istihdam sağlanacak.