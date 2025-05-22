Türkiye’nin dev markası el değiştirdi: İşte yeni sahibi

Haber Merkezi

Dünya genelinde hijyen ürünleri sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Japonya merkezli Daio Paper, Türkiye’deki faaliyetlerine son verdi.

Şirket, 2020 yılında Ülker Ailesi’ne ait Komili ve diğer hijyen markalarını 26,4 milyon dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katarak pazara giriş yapmıştı.

Ancak zorlu ekonomik koşullar ve küresel gelişmeler, Japon devini Türkiye'den çıkma kararı almaya zorladı. Şirketin Türkiye'deki iştiraki Elleair International Turkey, alınan stratejik karar doğrultusunda Evyap Holding’e devredildi.

Satış süreci, Mart ayında kamuoyunun gündemine gelmiş ve ilgili resmi mercilerden alınan onayların ardından tamamlanmıştı.

Daio Paper tarafından yapılan açıklamada, bu kararın arkasında pandeminin küresel etkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tedarik zincirlerine yansıması, Türkiye’deki yüksek enflasyon oranı ve sektörde artan rekabetin bulunduğu ifade edildi.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ DEVREDİLDİ

Daio Paper, Türkiye'deki kişisel bakım ürünleri üretimini resmen Evyap Holding’e devretti. Bebek bezi, hijyenik ped ve ıslak mendil gibi ürünlerle Türkiye pazarına giren Daio Paper, bu alandaki tüm üretim ve dağıtım sorumluluğunu artık yerli şirket Evyap’a bırakıyor.

Şirket yetkilileri, bu kararın yalnızca Türkiye özelinde değil, küresel ölçekte yürütülen yeniden yapılanma planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Amaçlarının finansal yapıyı güçlendirmek, nakit akışını dengelemek ve uzun vadede şirket değerini artırmak olduğu ifade edildi.

15 BİN KİŞİLİK İSTİHDAMA SAHİP

1943 yılında Tokyo’da kurulan Daio Paper, yalnızca hijyen ürünlerinde değil, aynı zamanda kağıt üretimi, ambalaj, lojistik, ormancılık ve mühendislik alanlarında da güçlü bir varlığa sahip. Yıllık 4 milyar doları aşan cirosuyla dünya devleri arasında yer alan şirket, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Gazete ve baskı kağıdından ambalaj kartonuna, bebek bezinden ıslak mendile kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan Daio Paper, kişisel bakım ürünlerinde dünya çapında tanınan markalar arasında bulunuyor.